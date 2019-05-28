Счетная палата нашла недостатки в реализации ФЦП развития внутреннего и въездного туризма

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверила исполнение Ростуризмом бюджета за 2018 год и выявила существенные нарушения и недостатки, в том числе при реализации программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика - координатора Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год", - говорится в сообщении.

Основной объем ресурсного обеспечения по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса России. Согласно данным проверки, несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей или 98,4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%. Из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано лишь 17.

По данным Счетной палаты, низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в Республике Карелия - его готовность 69%. По мнению аудиторов, причиной низкой эффективности программы является некачественное управление и отсутствие должного контроля и мониторинга со стороны Ростуризма. В частности, предусмотренный программой механизм государственно-частного партнерства Ростуризмом использован не в полной мере.

В Счетной палате напомнили, что первоначальный механизм замены инвесторов в регионах предусматривал внесение изменений в ФЦП. Для этого требовался выпуск постановления правительства, что существенно затрудняло оперативную замену инвесторов в случае невыполнения ими взятых на себя обязательств. Впоследствии данный механизм правительством был отменен, что позитивно повлияло на темпы реализации программы.

Другие итоги проверки

Аудиторы вместе с тем отмечают положительные примеры реализации ФЦП, среди которых ТРК "Самоцветное кольцо Урала" в Свердловской области, ТРК "Золотое кольцо" в Ярославской области, ТРК "Плес" в Ивановской области. После их создания туристский поток в этих регионах вырос более чем на 30%.

По результатам проверки Счетная палата рекомендовала Ростуризму и Минэкономразвития проработать вопрос о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, ограничив при этом включение мероприятий по созданию новых туристских кластеров на территории тех субъектов, которые не исполнили свои предыдущие обязательства по ФЦП.

Проверка также выявила нарушения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Так, Ростуризм до сих пор не ввел в эксплуатацию ГИС "Электронная путевка", хотя она была создана еще в декабре 2017 года. На ее создание Ростуризм потратил около 500 млн рублей. При этом, по данным Счетной палаты, система не соответствует заявленным параметрам в части ее эксплуатационной самоокупаемости. На ее дальнейшую эксплуатацию ведомство дополнительно затребовало 209 млн рублей ежегодно.