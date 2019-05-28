Титов: МЧС добилось сокращения числа пожаров при снижении нагрузки на бизнес

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. МЧС России при значительном сокращении количества проверок бизнеса добилось уменьшения числа пожаров. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"В период с 2013 года МЧС реализуются меры по снижению излишнего административного давления, снижается число проверок, существенно выросла профилактика нарушений в сфере пожарной безопасности. По мере замещения проверок иными мероприятиями снижается число пожаров на складах, административно-хозяйственных зданиях, на производстве, - говорится в документе. - Число плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности снизилось в общей сложности почти в четыре раза, при этом число возгораний - на 30%".

В докладе отмечается, что вместо проверок бизнеса МЧС усилило надзор за образовательными учреждениями, учреждениями медицины, внедряются современные системы автоматического контроля за возгораниями. Эти меры, считает бизнес-омбудсмен, привели к качественному изменению работы МЧС России. Так, гибель на пожарах сократилась более чем в два раза за 12 лет - с 18,2 тыс. в 2005 году до 7,8 тыс. в 2017 году.

Титов напомнил, что в 2018 году число внеплановых проверок со стороны МЧС России выросло на 48 тыс. из-за пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". "Трагедия в "Зимней вишне" выявила, что проблемы с пожарной безопасностью выходят за пределы контрольно-надзорных мероприятий МЧС и касаются также сферы строительства", - говорится в докладе.