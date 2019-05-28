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Забастовка пилотов обошлась авиакомпании SAS потерями в $68 млн

За время забастовки отменили около 4 тыс. рейсов

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. /ТАСС/. Забастовка пилотов Норвегии, Дании и Швеции скандинавской авиакомпании SAS ("Скандинавские авиалинии") в конце апреля - начале мая стоила концерну 650 млн шведских крон ($68 млн). Об этом сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе SAS.

За время забастовки были отменены около 4 тыс. рейсов, затронуты свыше 370 тыс. пассажиров. Общие потери компании за второй квартал составили 1,2 млрд крон ($126 млн), выручка достигла 10,2 млрд крон ($1,06 млрд). Результаты за аналогичный период прошлого года: около 500 млн крон и 9,9 млрд крон соответственно ($52 млн и $1,03 млрд).

Помимо забастовки, на результат также повлиял рост цен на топливо и ослабление кроны. Руководство SAS особо отмечает и снижение спроса на внутренние перелеты, особенно в Швеции.

"Без учета этих факторов результат был бы сопоставим с тем же кварталом прошлого года, который стал одним из самых сильных вторых кварталов в современной истории SAS", - пишет в пресс-релизе глава компании Рикард Густафсон.

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