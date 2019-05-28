Власти Петербурга ожидают до 20 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают получить дополнительные доходы в бюджет в размере 15-20 млрд рублей в 2019 году, сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства.

"По оперативным данным, мы идем с очень неплохими темпами выполнения бюджета по доходам - порядка 16% у нас сейчас рост по сравнению с прошлым годом, что дает нам основание полагать, что в рамках корректировки бюджета текущего года нам удастся увеличить плановые назначения по доходам в размере порядка 20 млрд рублей. Есть определенные опасения, связанные с возможными возвратами по налогу на прибыль в четвертом квартале текущего года, тем не менее полагаем, что оценка в размере 15-20 млрд [рублей] дополнительных доходов является сейчас разумной и обоснованной", - сказал он, отвечая на вопрос врио губернатора Александра Беглова об исполнении бюджета текущего года.

По словам главы комитета, эти средства помогут городу выполнить принятые обязательства, в том числе связанные с дополнительными платежами в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, с необходимостью предоставления дополнительных субсидий теплоснабжающим организациям и другие. "Учитывая хорошие темпы исполнения бюджета по доходам, мы не видим каких-либо рисков в этом году разбалансировки бюджета, и все обязательства в этом году будут закрыты", - отметил Корабельников.

В соответствии с параметрами принятого в ноябре 2018 года закона о городском бюджете на 2019 год, доходы составляют 591,8 млрд рублей, расходы - 643,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 51,9 млрд рублей. При рассмотрении бюджета поддержку парламентариев получили поправки, разработанные под руководством Беглова депутатской фракцией "Единая Россия". Они предполагают увеличение доходов на 15,5 млрд руб. за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, акцизов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Дополнительные средства предлагается направить на развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, жилищные программы и молодежную политику.

Ранее врио губернатора сообщил о планах к 2022 году сделать бюджет города профицитным, а после этого - выйти на объем доходов в 1 трлн рублей. По оценке вице-губернатора Евгения Елина, достичь этого показателя планируется к 2025 году за счет конкурентных преимуществ в привлечении инвестиций.

Исполнение бюджета-2018

Глава комитета финансов отметил, что в бюджет Санкт-Петербурга по итогам 2018 года поступили доходы в сумме 579,7 млрд рублей, по доходам он исполнен на 104,8%. Рост доходов в прошлом году определялся во многом положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития города. Так, индекс промышленного производства составил 105%, что на 2,1 процентных пункта выше среднероссийского уровня. Рост заработной платы в городе составил 10%, отмечается в пояснительной записке к проекту закона об исполнении бюджета, который Корабельников представил на заседании.

Исполнение бюджета по расходам за 2018 год составило 569,6 млрд рублей, или 96,7% от плановых показателей. "Профицит бюджета сложился в размере 10,1 млрд рублей", - сказал Корабельников, указав на сокращение госдолга Петербурга за прошедший год на 4,7 млрд рублей - до 30,1 млрд рублей - за счет окончательного погашения бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в 2015 году.