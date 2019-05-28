СМИ: Huawei намерена увеличить поставки комплектующих из Южной Кореи и Японии

ТАСС, 28 мая. Компания Huawei намерена увеличить объемы закупок комплектующих для своих устройств у производителей из Южной Кореи и Японии. Как сообщила во вторник газета Chosun Ilbo, такие планы появились в связи с бойкотом продукции этой китайской корпорации со стороны США.

"Google, Qualcomm и ARM приостановили сотрудничество с Huawei. Если компоненты не будут поступать еще и из Южной Кореи, то китайский гигант может понести непоправимые убытки, - цитирует газета слова источника. - Похоже, что Huawei в отчаянии пытается улучшить отношения с поставщиками из Японии, Южной Кореи и тайваньскими производителями". По данным ряда рыночных аналитиков, продажи смартфонов компании могут упасть на 24% в текущем году.

Издание пишет, что на прошлой неделе руководство китайской корпорации прибыло в Республику Корея для обсуждения долгосрочных поставок карт памяти, OLED дисплеев и модулей камер для смартфонов. Руководство Huawei провело переговоры с представителями крупнейших южнокорейских корпораций, в том числе Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Display и LG Display. Как отмечает Chosun Ilbo, в 2018 году корейские производители поставили китайской компании компонентов на $10,7 млрд. В связи с конфликтом с США Huawei понадобится компенсировать недостающие объемы комплектующих.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, данное решение вступило в силу 17 мая. Однако 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. Несмотря на это, по истечении трех месяцев Huawei лишится права закупать комплектующие американских производителей.