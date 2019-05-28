РЖД планируют направить часть сэкономленных средств на оптимизацию тарифных решений

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют направить часть сэкономленных в результате сокращения издержек средств на оптимизацию тарифных решений. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на совещании в комитете Госдумы по транспорту и строительству.

"Все сэкономленное будет направлено в получение эффекта, в том числе иными участниками: это и вопрос, возможно, оптимизации каких-то тарифных решений, и увеличение инвестиционной программы", - отметил Белозеров.

Он добавил, что суммарный эффект программы оптимизации издержек оценивается с 2019 по 2025 годы более чем в 1 трлн рублей.

Долгосрочная программа развития

Правительство РФ ранее утвердило долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. По словам главы компании Олега Белозерова, благодаря этой программе компания сможет привлечь около 4 трлн рублей инвестиций.

Как следует из материалов на сайте правительства, основные задачи программы: повышение транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями; развитие зарубежной деятельности РЖД, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения; обновление парка подвижного состава, с учетом заключения с его производителями контрактов жизненного цикла; развитие инфраструктуры для обеспечения перспективных объемов перевозок и повышение производственной эффективности; обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности; переход на "цифровую железную дорогу" и другие.

Долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года разработана с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и включает в себя все предусмотренные планом проекты.