Эксперты прогнозируют, что рост ВВП на Украине в 2019 году составит 2,7%

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) на Украине по итогам года составит 2,7%. Об этом свидетельствуют данные консенсус-прогноза, сформированного на основе экспертных оценок и обнародованного во вторник Министерством экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"Эксперты государственного и негосударственного секторов, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза, дают более консервативный прогноз роста ВВП по итогам 2019 на уровне 2,7%, тогда как по оценкам молодых аналитиков этот показатель достигнет 3,1%", - сообщила пресс-служба министерства. В 2020 году этот показатель, согласно прогнозам экспертов, составит 3%, в 2021 году - 3,5%, а в 2022 году - 4%. Инфляция, согласно консенс-прогнозу, на Украине в 2019 году составит 8,7%, в 2020 году - 7,6%, в 2021 году - 6,8% и в 2022 году - 6%.

По словам первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, "консенсус-прогноз роста ВВП в 2019 году оценен на уровне 2,7%, и он близок к 3%, на основе которых были рассчитаны показатели государственного бюджета". Аналогичное сходство и по инфляционному прогнозу, добавил он.

По оценке экспертов, согласно сообщению МЭРТ, в период 2019-2022 годов наиболее значимыми внутренними рисками для украинской экономики являются высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ, фактор трудовой миграции. Среди внешних рисков - "усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала", добавили в пресс-службе.

"Консенсус-прогноз" - усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

По данным Госстата Украины, в 2018 году реальный ВВП страны увеличился на 3,3%, став максимальным показателем за последние семь лет. По мнению экспертов, ожидается сокращение динамики роста ВВП в 2019 году до 2,5-2,7%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на 0,5 п.п. до 2,5%. Всемирный банк сохранил свой прогноз по этому показателю на уровне 2,7%.