Володин предложил провести совместный форум России и Южной Кореи по цифровой экономике

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил южнокорейскому коллеге организовать международный форум по развитию цифровой экономики с участием бизнес-сообщества обеих стран.

"Мы можем инициировать проведение форума с участием представителей бизнес-сообщества, у которых есть наработки в этой сфере. Мы можем посвятить этому следующую комиссию высокого уровня, которая пройдет в Сеуле", - сказал Володин во вторник на встрече со спикером Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном, который находится с официальным визитом в Москве.

Спикер добавил, что это совершенно новая сфера, которая требует законодательного регулирования: от цифровых прав до вопроса отношений человека и робота.

"Учитывая, что каждый год нашей работы и взаимодействия - это новые форматы, новые подходы и новые решения, мы могли бы всерьез подойти к рассмотрению вопроса совместного проведения и организации форума в этой сфере", - сказал он. По словам Володина, это позволит "поговорить с позиции как законодательного регулирования многих вопросов, которые сегодня требуют того, так и с позиции обсуждения конкретных подходов с участием представителей бизнеса как корейской, так и российской стороны".