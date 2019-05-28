Москва и Московская область являются лидерами в сфере цифровых госуслуг

КРАСНОГОРСК, 28 мая. /ТАСС/. Лидерами по части оказания госуслуг в электронной форме в РФ являются Москва и Московская область, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе заседания правкомиссии по цифровому развитию.

"Я пару слов скажу о том мониторинге, более подробно, который мы ведем по оказанию услуг в электронной форме с 2013 года. Здесь, действительно, главное обращать внимание на те проблемы, которые есть", - сказал он.

По словам министра, в половине случаев поданные заявления не рассматриваются должным образом, в половине случаев на порталах нет необходимой информации о государственных услугах. "Поэтому все эти "красные зоны" надо, конечно, отрабатывать, закрывать", - подчеркнул Орешкин. Вся эта информация доводится до регионов, однако не все субъекты РФ способны самостоятельно разрешить все вопросы. В связи с этим отстающим регионам необходимо помогать.

"А так, в целом, надо отметить, что у нас идет постоянное движение вперед, идет очень активная борьба за верхние позиции в этом рейтинге. У нас есть два региона - явных лидера: это Московская область и Москва", - отметил глава Минэкономразвития. Также он выделил Ханты-Мансийск, Тулу и Сахалин.