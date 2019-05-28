Авиаперевозчик из Таджикистана запускает новый рейс в российском направлении

ДУШАНБЕ, 28 мая. /ТАСС/. Первая частная авиакомпания "Сомон эйр" приступает к выполнению регулярных полетов по маршруту из города Худжанд на севере республики в российский город Нижневартовск. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания "Сомон Эйр" приступает к выполнению регулярных полетов по маршруту Худжанд - Нижневартовск - Худжанд. Полеты по новому направлению будут осуществляться раз в две недели, по понедельникам", - говорится в сообщении. Первый рейс по данному маршруту состоится 3 июня.

В пресс-службе также отметили, что с 8 мая авиакомпания уже начала осуществлять еженедельные полеты по маршруту Худжанд - Сургут - Худжанд. Рейсы выполняются на регулярной основе по средам.

На сегодняшний день "Сомон эйр" пока является единственным авиаперевозчиком, который успешно осуществляет полеты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию, Казахстан и Узбекистан. В парке авиакомпании самолеты Боинг 737-300, -800 и -900.

Ранее в мае глава Агентства по гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода заявлял, что таджикский национальный авиаперевозчик "Таджик эйр", приостановивший в январе рейсы по всем направлениям, в том числе в Россию, возобновит полеты в июле. Самолеты данного перевозчика включены правительством республики в реализацию программы "Хадж" (перевозка паломников к святыням ислама - прим. ТАСС). В январе президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства после жесткой критики отправил руководителя авиакомпании Хайрулло Рахимова в отставку и назначил на эту должность Дилшода Исматуллозода, занимавшего до этого должность замглавы исполнительного аппарата президента Таджикистана. Новое руководство обещало возобновить полеты в Москву в конце марта, однако этого не произошло.