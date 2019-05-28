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Глава Минкомсвязи сообщил о необходимости вести аудит информационных систем в России

По словам Константина Носкова, для этого нужно предусмотреть принципы разработки системы приложений, создав единую федеральную среду разработки

КРАСНОГОРСК, 28 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ выступает за то, чтобы у правительства РФ и министерства были полномочия для ведения аудита создаваемых в РФ информационных систем. Об этом сказал на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

"Нам нужно усилить координирующую роль правительства и министерства, нам необходимы полномочия по регулированию оборота данных и аудиту создаваемых информационных систем в целях обеспечения архитектурного и технологического единства", - сказал он.

Также Носков пояснил, что для этого нужно предусмотреть принципы разработки системы приложений, создав единую федеральную среду разработки, которую также смогут использовать регионы и муниципалитеты. "Нужно иметь возможность утверждать базовые требования к цифровым услугам", - заключил он.

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РоссияНосков, Константин Юрьевич
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