Госдума одобрила в I чтении недропользование в форме размещения вод в пластах горных пород

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий новый вид пользования недрами - размещение в пластах горных пород вод, которые образуются при добыче калийных и магниевых солей. Законопроект был внесен правительством РФ.

Законопроект касается недропользователей, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных природных и магниевых солей (сырье для производства минеральных удобрений). Он дает право таким недропользователям на основании утвержденного технического проекта размещать в пластах горных пород образующиеся у них воды в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр.

Для сокращения негативного воздействия на окружающую среду размещение таких вод будет осуществляться только в случае выполнения пользователем недр ряда требований - речь идет о проведении геологического изучения и получении положительного заключения госэкспертизы о пригодности испрашиваемого участка недр для размещения данных вод, а также об утверждении проектной документации на строительство подземных сооружений по размещению вод в недрах.

"Закачка таких вод в подземные коллекторы, по данным научных исследований, является наиболее безопасным способом их удаления с точки зрения охраны окружающей среды", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 120 дней со дня его официального опубликования.