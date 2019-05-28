Власти Петербурга ожидают в 2019 году 1,5 млрд рублей доходов от управления ликвидности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Доходы от управления ликвидностью бюджета Петербурга в 2019 году ожидаются на уровне прошлого года - 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета финансов.

"Согласно уточненным оценкам по состоянию на 17 мая 2019 доходы от управления ликвидностью бюджета должны быть не хуже результатов предыдущего года. По состоянию на эту дату среднедневной остаток средств бюджета, размещенных на банковских депозитах, превышает аналогичный показатель 2018 года. За 2018 год доходы от размещения временно свободных средств на банковские депозиты составили 1,5 млрд рублей", - отметила представитель пресс-службы.

Власти города в апреле также запустили новый инструмент по управлению ликвидностью бюджета - операции РЕПО с корзиной облигаций федерального займа (ОФЗ) и системой управления обеспечением, расчеты по сделкам будет осуществлять Национальный расчетный депозитарий. Договором РЕПО признается сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене.

Как сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства, власти Санкт-Петербурга рассчитывают получить дополнительные доходы в бюджет в размере 15-20 млрд рублей в 2019 году.

В соответствии с параметрами принятого в ноябре 2018 года закона о городском бюджете на 2019 год, доходы составляют 591,8 млрд рублей, расходы - 643,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 51,9 млрд рублей.