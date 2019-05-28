Приволжская железная дорога вводит новый маршрут Астрахань - Имеретинский курорт

АСТРАХАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Приволжская железная дорога в летний период - с 28 мая по 4 сентября - вводит новый маршрут Астрахань - Имеретинский курорт. Поезд будет отправляться из Астрахани по четным числам, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

"На летний период (с 28 мая по 4 сентября) для перевозки пассажиров назначается поезд № 465/466 сообщением Астрахань - Имеретинский курорт (через Волгоград). Ранее этот поезд курсировал из Астрахани до Адлера, а в 2019 году его маршрут продлен до Имеретинского курорта", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Астрахани по четным числам - в 22:46 по местному времени (21:46 мск), прибытие в Волгоград - в 06:46 (05:46 мск), на конечную станцию Имеретинский курорт - на следующие сутки в 07:10 (мск). Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ввод нового маршрута связан с популярностью данного направления. Стоимость билетов составит от 2,5 тыс. рублей.

В 2018 году поездом по маршруту Астрахань - Адлер - Астрахань было перевезено более 65 тыс. пассажиров. Имеретинский курорт - благоустроенная зона в Адлерском районе Сочи, где расположены Олимпийские объекты, Сочи-парк, набережная и галечные пляжи.