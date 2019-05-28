Прожиточный минимум в Северной Осетии в I квартале 2019 года вырос на 4,7%

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Северной Осетии в I квартале 2019 года составила более 9 тыс. рублей, сообщил на заседании правительства республики министр труда и социального развития Борис Хубаев.

"В течение первого квартала 2019 года наблюдается рост цен на продукты питания. В результате в целом за квартал стоимость потребительской корзины по сравнению с четвертым кварталом 2018 года выросла на 4,7 % - на 392 рубля. Величина прожиточного минимума также выросла, в среднем за первый квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом на 4,7%. Таким образом, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9 тыс. 435 рублей", - сказал Хубаев.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в первом квартале составила 9 тыс. 958 рублей, для пенсионеров - 7 тыс. 671 рублей, для детей - 9 тыс. 695 рублей.