В МЭР сообщили, что стратегии развития подготовлены и утверждены в 83 из 85 регионов РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Два региона РФ - Тюменская область и Республика Тыва - не имеют в настоящее время региональных стратегий социального-экономического развития, сообщил на парламентских слушания в Совете Федерации заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин.

"Субъекты РФ работу по своим стратегиям завершили, о качестве этой работы можно говорить по-разному. На сегодняшний день 83 из 85 субъектов Российской Федерации свои стратегии утвердили. Насколько помню, сегодня нет стратегий у Тюмени и Республики Тыва. Тюменская стратегия представлена в Минэкономразвития и разослана ведомствам для работы, для ознакомления, подготовки замечаний и предложений, а с Тувой ситуация несколько хуже", - сказал он.

Живулин пояснил, что из 83 региональных стратегий развития 44 документа были приняты до 2014 года, и "сегодня регионы приступают к их корректировке с учетом майского указа и стратегии пространственного развития". "Девять таких стратегий сегодня находятся в работе, и мы хотим с регионами, которые занялись обновлением своих стратегических документов, попробовать совместно подготовить методические рекомендации, практикум по тому, как стратегии субъектов сегодня оперативно привести в соответствие со всеми документами, которые уже приняты", - добавил замглавы Минэкономразвития.

Он также отметил, что в ведомстве рассматривается возможность создания пространственной платформы территориального планирования, которая даст возможность фиксировать различные показатели в привязке к территории. "Мы подготавливаем новое решение, которое должно серьезно облегчить работу и регионам, и федеральным органам - это пространственная платформа территориального планирования, где в привязке к территории можно будет фиксировать целый ряд и объектов, и показателей. По сути это будет территориальный разрез системы стратегического планирования", - добавил Живулин.