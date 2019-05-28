Экс-глава Минкомсвязи Никифоров номинирован в совет директоров ММК

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бывший министр связи и массовых коммуникаций, генеральный директор компании "Развитие Иннополиса" Николай Никифоров номинирован в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в качестве независимого директора, следует из материалов ММК.

Члены совета директоров компании будут избраны на годовом собрании акционеров 31 мая. Половина кандидатур в совет - 5 из 10 - были внесены в марте: в совет директоров также было предложено переизбрать основного акционера ММК Виктора Рашникова, директора ММК по экономике Андрея Еремина, члена комитета по стратегическому планированию в совете директоров ММК Ольгу Рашникову, гендиректора компании Павла Шиляева и члена комитета по стратегическому планированию, заместителя генерального директора ММК по продажам Сергея Ушакова.

В дополнительный список, помимо Никифорова, вошли член правления, первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин, стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы "Хэй Груп" Валерий Марцинович, директор департамента филиала компании Baring Vostok Ральф Таваколян Морган и заместитель генерального директора "УК Полиметалл" Зумруд Рустамова.

Никифоров возглавлял Минкомсвязи с 2012 по 2018 год. В настоящее время он является председателем наблюдательного совета "Университета Иннополис", председателем совета директоров разработчика компьютерного программного обеспечения "Дигинавис" и возглавляет "Развитие Иннополиса".

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.