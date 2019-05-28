Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров "Ленты"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава "Северстали" Алексей Мордашов и гендиректор "Утконоса" Максим Бахтин, который уйдет с поста главы онлайн-ретейлера в середине июня, вошли в совет директоров "Ленты". Об том говорится в сообщении ретейлера.

Они вошли в новый состав совета директоров в качестве представителей "Севергрупп", которая приобрела более 50% в "Ленте". Кроме Мордашова и Бахтина, в совет директоров от "Севергрупп" вошли начальник управления корпоративного контроля "Севергрупп" Роман Васильков и заместитель гендиректора "Севергрупп" по финансам и экономике Алексей Куличенко.

Ранее стало известно, что доля "Севергрупп" в ретейлере превысила 50%. Тогда же предложение по выкупу было продлено до 4 июня 2019 года.

В начале апреля "Севергрупп" подписала соглашения с Luna Inc. (принадлежит TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% ретейлера "Лента" в общей сложности за $729 млн. В конце апреля "Севергрупп" выставила миноритариям "Ленты" оферту по цене $3,6 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию.

До момента сделки крупнейшими акционерами "Ленты" являлись TPG Group (34,13%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%).

Ретейлер "Лента" - сеть гипермаркетов, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет 244 гипермаркетами в 88 городах России и 132 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.