Гендиректор "Красавиа": реновацию авиации в регионе нужно провести за пять-семь лет

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Реновацию парка региональной авиации, используемой для социально значимых перевозок и перелетов в Арктической зоне, необходимо провести в Красноярском крае в ближайшие пять-семь лет. Об этом во вторник на стратегической сессии "Север" заявил генеральный директор региональной авиакомпании "Красавиа" Андрей Егоров.

"Реновацию требуется провести за пять-семь лет, потому что лет через семь-десять от действующего парка практически ничего не останется", - сказал Егоров. По его словам, обновление должно вестись по двум направлениям: замены самолетов Ан-24 и Ан-26 на региональные самолеты и замены вертолетов Ми-8 на легкомоторные самолеты. Также он подчеркнул, что необходимо предусмотреть механизмы финансирования этой реновации.

Кроме того, Егоров отметил, что необходимо провести инвентаризацию имеющихся в сельских районах края аэродромов. "Таких в крае более 70, и сейчас они являются по сути вертолетными площадками с непонятным статусом. Предлагаю для края ввести единый подход к их статусу, провести инвентаризацию, оформить авиационные паспорта и планы по восстановлению грунтовых взлетных полос, потому что лет через пять-семь нам придется возвращаться к применению легких самолетов при физическом износе, старых, но относительно недорогих Ми-8", - сказал Егоров.

Ранее министр транспорта региона Константин Димитров, сообщал, что власти региона рассматривают возможность приобретения трех иностранных самолетов в лизинг для нужд авиакомпании "КрасАвиа". Также власти региона рассматривают возможность приобретения перспективного российского самолета Ил-114-300, запуск которого в серийное производство запланирован на 2023 год.

"Красавиа" создана в 2007 году на базе государственного предприятия "Эвенкия-авиа". Авиапарк компании составляет более 50 воздушных судов. Компания занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками. Полеты совершаются по Красноярскому краю, в соседние регионы Сибирского федерального округа, а также в районы Крайнего Севера.

Стратегическая сессия "Север" прошла в Сибирском федеральном университете 27-28 мая. Представители северных территорий, науки, бизнеса и власти обсудили проблемы развития Арктики и северных территории края.