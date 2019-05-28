Власти Сингапура совместно с Shell выделят почти $9 млн для стартапов в области энергетики

ТАСС, 28 мая. Управление энергетического рынка Сингапура (EMA) совместно с портовым оператором PSA и англо-голландской нефтегазовой компанией Shell создадут фонд на сумму 12 млн сингапурских долларов ($8,7 млн) для финансирования технологий в области "умных" энергосистем. Об этом сообщает издание Business Times.

Фонд будет выделять гранты на конкурсной основе, поощряя разработку инновационных решений в области "умных" энергосистем для портового терминала Pasir Panjang. Основная задача будет заключаться в поиске методов сокращения объема используемой энергии и выбросов CO2 за счет интеграции источников возобновляемой энергии и новых подходов к накоплению энергии.

Участники получат возможность протестировать свои решения на практике и воспользоваться поддержкой со стороны организаторов на этапах разработки и внедрения инноваций. Предполагается, что это будут решения, связанные с распределенными энергоустановками, устройствами аккумулирования энергии и интернетом вещей.

