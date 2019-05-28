Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,70%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27% - до 2599,57 пункта, индекс РТС упал на 1,70%, до 1266,28 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск увеличился на 0,31%, до 64,655 рубля, курс евро вырос на 0,24%, до 72,288 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,19% - до $69,86 за баррель.

В среду настроения участников рынка будут во многом зависеть от характера торгов за океаном и от вектора котировок на нефть, считает ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер. Он добавил, что в среду стоит обратить внимание на "Лукойл", который представит отчетность за I квартал 2019 года.

По оценкам "БКС Премьер", в среду индекс Мосбиржи будет находиться на отметке выше 2620 пунктов, цена за доллар продолжит консолидироваться в районе 64,5 рубля.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич сообщил о позитивном взгляде на рынок и ожидаемом возобновления роста индекса Мосбиржи до диапазона 2750 пунктов. Он также прогнозирует на текущей неделе сохранение соотношения рубля к доллару в коридоре 64-65 рублей.

"В первые дни недели прошел пик налоговых выплат, в результате чего в ближайшее время рубль останется без поддержки налогового периода. При этом основным фактором для российской валюты станет отношение инвесторов к высокорисковым активам и интерес к валютам развивающихся рынков. Однако рубль может получить поддержку со стороны рынка энергоносителей, где мы ожидаем восстановления нефти марки Brent в диапазон $70-72 за баррель", - пояснил Зварич.