Финомбудсмен рассчитывает выйти на самоокупаемость на третий год работы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Служба финансового уполномоченного, который с 1 июня начнет обязательное досудебное рассмотрение споров по автострахованию, рассчитывает выйти на самоокупаемость за счет взносов финансовых организаций на третий год работы. Об этом сообщила журналистам руководитель АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" (СОДФУ) Ольга Крайнова.

По ее словам, бюджет службы на календарный год прогнозируется на уровне 7,3 млрд рублей в случае оправдания прогнозов по количеству обращений в 308 тыс. в год и стадии завершения их рассмотрения, но может быть скорректирован, если прогнозы не оправдаются.

ЦБ выделил службе разовое финансирование 3 млрд рублей, сообщила Крайнова, закон о финомбудсмене предполагает первый год финансирование за счет ЦБ. Также совет службы утвердил базовую ставку взносов для страховщиков в размере 30 тыс. рублей за каждое обращение клиента. Ставка будет различаться в зависимости от исхода обращения - от нуля, если потребителю омбудсмен откажет в жалобе, до 45 тыс. рублей, если омбудсмен удовлетворит жалобу. Если стороны придут к соглашению в процессе рассмотрения жалобы, то ставка составит от 7500 рублей при прекращении дела в течение пяти дней со дня жалобы, 24 тыс. рублей - от 5 до 10 дней, 30 тыс. рублей - свыше 10 дней. Также при определении ставки предполагалось внесение дополнительных поправок в законодательство об освобождении службы от уплаты НДС, как это принято в мировой практике и что было упущено при принятии основного закона, сообщила Крайнова.

"Сегодня ставка в случае отмены налога и в случае сохранения этих предпосылок позволяет медленно, но на третьем году существования службы приблизиться к выходу на самоокупаемость. У нас маленький, на уровне погрешности доход есть, малюсенький, прибыль, но финансовый результат позволяет нам не допустить кассового разрыва - мы выходим на самоокупаемость и имеем небольшой резерв. Мало ли какая-то организация уйдет с рынка", - сказала она.

Годовые поступления в качестве взносов финорганизаций будут зависеть от реального количества обращений и стадии завершения их рассмотрения, отметила Крайнова, но при ставке 30 тыс. рублей и в случае оправдания ряда предпосылок бюджет составит около 7,3 млрд рублей при расходах, стремящихся к 7 млрд рублей, сообщила она. Этот бюджет исходит из следующих предпосылок: омбудсмену поступит 308 тыс. обращений в год, численность службы для этого понадобится 792 человек, не больше 25% обращений будет отозвано потребителями, обжаловаться в суде будет 15% решений омбудсмена, не более 2% случаев потребуют очного рассмотрения обращений омбудсменом, 60% обращений потребуют проведения экспертизы, не более 10% квартальных взносов не оплачивается финорганизациями.

При этом она отметила, что уже точно потребуется ряд доработок IT-системы, возможно, потребуется разработка мобильного приложения для потребителей и усовершенствование других сервисов, что потребует дополнительных затрат.

Корректировка ставок

Ставка взноса за рассмотрение обращения (а значит, и бюджет службы) может быть скорректирована, если предпосылки не оправдаются, подчеркнула Крайнова. Если НДС для службы финомбудсмена отменить не удастся, то ставку к концу года придется увеличить на сопоставимую величину, то есть на 20%, отметила она.

Или если в суде будет обжаловаться более 15% решений финомбудсмена, то затраты службы на юридическое представительство вырастет, и это отразится на ставке. Если экспертиза будет проводиться менее чем в 60% случаев, затраты на нее будут меньше запланированных и ставка может быть снижена.