СМИ: в Британии разработают технологию по обслуживанию ветряных ферм с помощью роботов

ТАСС, 28 мая. Консорциум британских компаний во главе с Plant Integrity планируют инвестировать £4 млн ($5,07 млн) в разработку технологии для проведения автономного обслуживания и ремонта шельфовых ветряных электростанций с помощью роботов и квадрокоптеров. Об этом сообщает издание reNews.

Проект объединит инженерно-технический опыт и передовые исследования в области робототехники, искусственного интеллекта и нанобиотехнологий в единой системе мультиплатформенного обслуживания ветряных электростанций (MIMRee). Для его реализации будет предоставлено автономное судно и разработана система беспилотников, которые будут проводить визуальный контроль турбин и транспортировать роботов для проведения ремонта лопастей.

В настоящее время осмотр и ремонт турбинных лопастей осуществляется специалистами, передвигающимися по канатным дорогам, что влечет за собой риск для сотрудников и повышает время простоя турбин из-за зависимости от погодных условий. Новый метод позволит перейти к дистанционному обслуживанию морских ветряных электростанций за счет создания специального интерфейса - управлять системой можно будет с берега.

По мнению организаторов проекта, данная технология позволит снизить затраты по обслуживанию ветряных ферм и повысить общий уровень безопасности, что положительно скажется на оффшорной ветроэнергетике Великобритании в целом.