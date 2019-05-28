Эксперт: Петербург получит дополнительные доходы благодаря грамотной финансовой политике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург сможет получить дополнительные доходы в бюджет благодаря финансовой политике команды врио губернатора Александра Беглова, направленной на снижение и заморозку тарифов на услуги ЖКХ, наряду с оптимизацией нерентабельных строительных проектов и развитием социальной инфраструктуры. Такое мнение высказал ТАСС во вторник координатор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Владислав Воронков.

Во вторник председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников сообщил на заседании правительства Санкт-Петербурга о планах властей получить дополнительные доходы в бюджет в размере 15-20 млрд рублей в 2019 году.

"Наблюдается тенденция к плавному наращиванию профицита бюджета Санкт-Петербурга. С учетом текущей динамики и благодаря пересмотру командой врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова существующей системы тарифообразования снабжающих организаций с участием, что немаловажно, городского капитала, оптимизации расходов на нерентабельные строительные проекты и привлечение дополнительных вложений в развитие социальной инфраструктуры", - отметил Воронков.

Ревизия и корректировка тарифов на услуги ЖКХ, по предварительным оценкам координатора "Школа грамотного потребителя" позволит перенаправить несколько десятков миллиардов рублей, например, на снижение расходов бюджета на капитальный ремонт снабжающей инфраструктуры города. Как ранее отмечал Беглов, переход на заморозку и снижение тарифов на газ, воду и электроэнергию дает городу до 5,5 млрд рублей экономии. За счет пересмотра работы "Водоканала Санкт-Петербурга" городу удалось выявить нецелевые расходы на 500 млн рублей. По его оценкам петербуржцы ежегодно переплачивают около 300 млн рублей за газ.

В качестве второго эффективного шага по оптимизации расходов Воронков выделил отказ от нерентабельных коммерческих строительных проектов с участием средств из городского бюджета в сторону реализации концессионных проектов.

Как ранее отметил Беглов, правительству города необходимо обеспечить ежегодный рост инвестиций в основной капитал на уровне 6% для обеспечения роста валового регионального продукта (ВРП) на 4,5% в год за счет стимулирующих мер для бизнеса. "Помимо укрепления налоговой базы, создания рабочих мест, инвестиций в перспективные отрасли экономики города, - рассказывает Воронков, - новый бизнес позволит снизить бюджетные затраты, в частности, в развитие социальной инфраструктуры без привлечения федеральных средств".

Бюджет на 2019 год

Как сообщил ранее Корабельников, планируемые дополнительные доходы в бюджет в размере 15-20 млрд рублей в 2019 году, помогут городу выполнить принятые обязательства, связанные с дополнительными платежами в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, с необходимостью предоставления дополнительных субсидий теплоснабжающим организациям.

В соответствии с параметрами принятого в ноябре 2018 года закона о городском бюджете на 2019 год, доходы составляют 591,8 млрд рублей, расходы - 643,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 51,9 млрд рублей.