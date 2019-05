Международная конференция Startup Village соберет в "Сколково" 4,5 тыс. стартапов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Седьмая международная конференция Startup Village, которая стартует в инновационном центре "Сколково" в среду и продлится два дня (29 и 30 мая), соберет в одном месте представителей 4,5 тыс. компаний и больше 1 тыс. инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Фонда "Сколково".

"В Startup Village 2019 примут участие более 300 спикеров из 80 стран, 4,5 тыс. стартапов и свыше 1 тыс. заинтересованных инвесторов. Тема, которая в этом году прозвучит в каждом треке программы конференции - "Digital Rock Stars. The dark side of the tech" ("Цифровые рок-звезды. Темная сторона технологий"). Представители технологического бизнеса презентуют свои кейсы и поделятся секретами с начинающими стартаперами", - говорится в сообщении.

Конференция Startup Village традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти.

В числе участников конференции в 2019 году ожидаются вице-премьер РФ Максим Акимов, председатель Совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко, сооснователь и CEO Gett Дэйв Вайсер, глава QIWI Сергей Солонин, руководитель Philips HealthWorks в Royal Philips Альберто Прадо и другие.

Международный диалог

В этом году Startup Village станет площадкой для делового диалога не только между властью, российскими компаниями и инвесторами. Участниками обсуждения станут представители зарубежных компаний, которые заинтересованы в развитии российских технологий.

"Пять отраслевых дискуссий с участием крупных международных компаний помогут резидентам "Сколково" и транснациональным корпорациям лучше понять друг друга. Российские поставщики технологий выяснят, какие решения покупаются лучше на рынках Европы и Азии, а также чем отличаются требования заказчиков из разных регионов мира к "вживлению" технологии в корпоративную среду", - говорится в сообщении.

Мастер-классы для российских разработчиков проведут представители таких корпораций как AstraZeneca, Huawei, Honeywell, PEMANDU Rus LLC.

"Крупные корпорации, такие как AstraZeneca, Bayer, Unilever еще сильнее заинтересованы в новых разработках, чем год назад. Отличие в том, что совместные усилия Фонда и больших игроков рынка значительно ускорили развитие российских стартапов, максимально сблизили спрос и предложение. Startup Village обеспечит стартапы ценной экспертизой от лучших международных менторов и бизнес-ангелов, пока им ее не хватает", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по инновациям Фонда "Сколково" Кирилла Каема.

Конкурсы

В "Сколково" в рамках конференции Startup Village пройдет конкурс питч-презентаций, в котором предусмотрены номинации для проектов на ранних стадиях и компаний. Призы для участников составят от 1 до 5 млн рублей.

Программой форума также запланировано проведение финала конкурса технологических проектов в сфере кибербезопасности Skolkovo Cybersecurity Challenge.

В международном состязании участвуют проекты индивидуальных участников, команд и компаний, создавших новые способы борьбы с мошенничеством, методы анализа уязвимости систем, решения в сфере безопасности интернета вещей и автомобилей, квантовой криптографии и прочих. Оценивают проекты ведущие эксперты в области кибербезопасности. В этом году партнерами мероприятия выступают Сбербанк, Ростелеком, Инфосистемы джет, Лаборатория Касперского, Фонд перспективных исследований, Инфотекс, Норникель и другие.

30 мая на одной из площадок конференции пройдет финал Skolkovo Junior Challengе - открытой олимпиады школьников, которую впервые проводит Международная гимназия ИЦ "Сколково" при поддержке Фонда "Сколково". Цель состязания - развитие у школьников исследовательских и предпринимательских компетенций, лидерских качеств, продуктивной коммуникации и навыков создания и продвижения междисциплинарных проектов. Три лучшие команды по итогам конкурса получат ценные призы от компаний-участников и партнеров "Сколково". Главным призом для трех финалистов в индивидуальном зачете станет бесплатное обучение в Международной гимназии Сколково.

Выставка проектов

29-30 мая на территории ИЦ "Сколково" будет проходить выставка Startup Bazaar, в рамках которой молодые технологические компании смогут представить потенциальным партнерам и инвесторам перспективные разработки - от прототипов до готовой продукции. Ожидается участие около 200 технологических компаний, работающих в сферах IT, биомедицины, энергосбережения, промышленных технологий и других.

Участниками Startup Bazaar 2019 станут разработчики технологий обнаружения фактов мошенничества в банковской сфере Group-IB (резидент "Сколково"), авторы оптической системы контроля усталости водителей "ОКО системс", а также компания "Сигмапро", создавшая тренажер-симулятор "VR Секреты бокса" (комплекс кибертренинга на основе технологии виртуальной реальности (VR) с использованием принципов геймификации) и другие технологические стартапы.

"Ключевой проблемой при инвестировании или сотрудничестве со стартапами во всем мире является поиск подходящих компаний, команд и профессионалов. Такие события, как Startup Village, дают возможность компаниям показать себя нужным людям. На мероприятии вы сможете увидеть сотни компаний и тысячи единомышленников, пообщаться с ними и обменяться опытом", - считает член Совета директоров Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен, чьи слова приводятся в сообщении.

Фонд "Сколково"

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1,9 тыс.). В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей.

Важной частью экосистемы "Сколкова" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.