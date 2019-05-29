Около 6 тыс. участников ожидается в этом году на ВЭФ во Владивостоке

ЧИТА, 29 мая. /ТАСС/. Около 6 тыс. участников ожидают на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке. Об этом сообщил в среду в Чите заместитель директора по развитию ВЭФ Максим Яковенко.

"В этом году ВЭФ пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Мы ожидаем, что у нас будет около 6 тыс. участников. Почетным гостем в этом году будет премьер-министр Индии Моди, состоится большая бизнес-миссия - мы ждем несколько сотен предпринимателей из этой страны. Будут представительные делегации из КНР, Республики Корея, [других стран]", - сказал Яковенко на открытии выездной сессии под эгидой ВЭФ, которая проходит в Чите.

Он добавил, что работу форума, как ожидается, будут освещать около 1,3-1,4 тыс. журналистов.

В начале года президент РФ Владимир Путин пригласил Моди принять участие в Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя. Ранее отмечалось, что визит Моди позволит вывести уровень торгово-экономического сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке на новый уровень.

Открывшаяся в среду в Чите выездная сессия ВЭФ стала ключевым этапом в подготовке Забайкальского края к форуму. В сессии участвуют представители Минвостокразвития РФ, власти, общественность и бизнес Забайкальского края. В течение дня они обсудят внедрение в Забайкалье дальневосточных механизмов развития.