Силуанов: параметры передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка еще не определены

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России еще не приняло решение по параметрам передачи "дочки" ВЭБ.РФ - Связь-банка - на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов.

"Работаем, идет внутреннее обсуждение с ЦБ. Собирались один раз, сейчас готовимся продолжить этот диалог. Пока еще нет решения", - сказал он.

Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял журналистам, что параметры передачи "дочки" ВЭБ.РФ на баланс Промсвязьбанка должны быть определены на этой неделе. По его словам, на прошлой неделе Силуанов провел совещание по вопросу передачи Связь-банка через казну на баланс Промсвязьбанка (опорного банка для гособоронзаказа), на котором обсуждались предложения Минфина и ЦБ.

В конце 2018 года ВЭБ.РФ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБ с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-банка и банка "Глобэкс" (в ноябре 2018 года Связь-банк присоединил "Глобэкс").

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Промсвязьбанку переходят кредиты находящихся под санкциями предприятий из сферы оборонно-промышленного комплекса.