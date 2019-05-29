Больше половины жителей КНДР живут без электричества

ПХЕНЬЯН, 29 мая. /ТАСС/. КНДР является одной из 20 стран мира с самым высоким дефицитом электроэнергии, при этом в домах больше половины жителей республики нет электричества. Такие данные приводятся в докладе Всемирного банка (ВБ), размещенного в среду на сайте организации.

Согласно исследованию, проведенному экспертами ВБ, по состоянию на 2017 год только 44% из 25 млн жителей КНДР имели доступ к электричеству, что значительно ниже среднего мирового показателя, составляющего 89%. Как отмечается в докладе, КНДР входит в число стран с самым низким уровнем обеспеченности электроэнергией наряду с такими странами, как Эфиопия, Уганда, Танзания и Мали. Эксперты ВБ в то же время отметили положительную динамику развития энергетики в народной республике: в докладах организации за 2010 г. и 2015 г. уровень обеспеченности населения КНДР электроэнергией оценивался в 29%.

Отмечается, что нынешний доклад Всемирного банка был составлен совместно с Международным энергетическим агентством, Всемирной организацией здравоохранения, Международным агентством по возобновляемой энергии и статистическим отделом ООН. О значительном дефиците электроэнергии в КНДР говорит, в частности, тот факт, что даже в Пхеньяне подача электроэнергии строго нормирована и осуществляется по графику. В жилых домах столицы народной республики свет отключают в 23:00 и возобновляют подачу электричества в 5 часов утра.

Одной из основной причин дефицита электричества в КНДР являются жесткие экономические санкции, которые действуют против народной республики и значительно ухудшают условия жизни обычных граждан. В частности, за последние годы были существенно ограничены поставки оборудования из-за рубежа, которое могло бы использоваться для создания новых электрогенерирующих мощностей.