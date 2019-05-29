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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Пресс-секретарь российского президента уточнил, что у президентов двух стран состоялась краткая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" пока не обсуждалась президентами России и Белоруссии, хотя у Владимира Путина и Александра Лукашенко и состоялись рабочие встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это пока не обсуждалось", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что у президентов двух стран уже состоялась краткая встреча. "Они же общаются на полях постоянно. И вчера вечером кратко общались, и сегодня".

В новость были внесены изменения (10:27 мск) - добавлены подробности

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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