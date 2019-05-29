Комитет Госдумы одобрил законопроект о маркетплейсе для банковских и страховых услуг

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Законопроект был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

"Законопроектом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. Такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера", - говорится в пояснительной записке к документу.

Оператор электронной платформы предоставляет сторонам сделки возможность осуществить расчеты по заключенным с использованием платформы сделкам с использованием специального счета оператора такой платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России. Специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы, либо в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. В законопроекте устанавливается круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца специального счета.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы. Создание такого реестра направлено на повышение удобства и прозрачности информации о сделках на финансовом рынке в целях развития конкуренции и повышения финансовой доступности.

Информация о сделках, заключаемых с использованием электронной платформы, доступ к которой предоставляется регистратором финансовых транзакций, считается достоверной, пока в судебном порядке не доказано иное. У потребителя финансовых услуг появится возможность контроля за деятельностью финансовых организаций путем проверки информации, отраженной в реестре, с использованием личного кабинета на портале госуслуг.

По мнению авторов документа, создание подобного маркетплейса будет способствовать обеспечению доступности финансовых услуг широким слоям населения и увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счет малых региональных банков - клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети таких банков в регионе проживания потенциальных клиентов.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня. "План такой - принять законопроект во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии", - сказал Аксаков.

Порядок возмещения по вкладам

Комитет также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, прописывающий специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. Документ является "спутником" к основному законопроекту о сделках с использованием электронной платформы.

Такой порядок, в частности, предусматривает, что при наступлении страхового случая регистратор финансовых транзакций предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реестр обязательств банка по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. На основе сведений в реестре АСВ осуществляет выплату возмещения на специальный счет оператора электронной платформы. Выплата такого возмещения осуществляется без дополнительного предоставления вкладчиками заявления и документов, удостоверяющих личность.

При наличии у вкладчика в банке вкладов, открытых как с использованием электронной платформы, так и без использования такой платформы, в первую очередь выплачивается возмещение по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. В случае, если размер встречных требований банка к вкладчику превышает размер обязательств банка перед вкладчиком по вкладам, открытым без использования электронной платформы, размер возмещения по вкладам, открытым с использованием платформы, рассчитывается исходя из разницы между суммой обязательств банка по вкладам, открытым без использования электронной платформы и величиной превышения встречных требований банка.

Законопроект также направлен на расширение возможностей электронного взаимодействия вкладчиков и иных лиц с АСВ при установлении и выплате возмещения по вкладам: он предусматривает возможность обмена информацией между вкладчиками, АСВ и иными лицами через официальный сайт АСВ в интернете, а также сокращение бумажного документооборота между вкладчиками, иными лицами и АСВ за счет исключения обязанности предоставлять документы, удостоверяющие личность, при направлении заявления о выплате возмещения или заявления о несогласии с размером выплаченного возмещения.