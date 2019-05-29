Путин предложил продолжить унификацию экономической политики в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Россия предлагает продолжить в ЕАЭС работу по гармонизации законодательной базы в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики. На наш взгляд, необходимо продолжить курс на гармонизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес", - сказал Путин.

По его словам, необходимо и далее совершенствовать координацию политики государств в ключевых направлениях и отраслях, в полной мере осуществить принятые в рамках ЕАЭС решения о введении наднационального регулирования в банковской сфере и финансовом секторе, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности.

"Здесь у нас еще есть и споры, и обсуждения, но в целом решения приняты и нужно их только реализовывать", - добавил президент.

Он отметил, что в этой связи имеет большое значение договоренность о создании общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС. "То же самое касается и решения по промышленности. Совет займется выработкой предложений по созданию совместных предприятий с учетом специализации и разделения труда, сложившихся между государствами ЕАЭС", - сказал Путин, отметив при этом возможность создания крупных союзных корпораций.

Рост торговли с третьими странами

Рост торговли государств ЕАЭС с третьими странами говорит о позитивном эффекте от евразийской интеграции, заявил Путин. Он напомнил, что в 2018 году товарооборот стран ЕАЭС с третьими государствами вырос на 18,8%, превысив $750 млрд.

"Действительно, он рос у нас чуть быстрее, чем объем внутренней торговли между участниками объединения, который поднялся на 9,2%, до $60 млрд. Но я в этом усматриваю позитивный эффект от самого объединения, потому что это значит, что объединение не мешает суверенно развивать свою экономику и контакты с другими странами", - заявил он. "Более того, оно создает наиболее благоприятные условия для работы с третьими странами, поскольку создает общие, понятные, прозрачные правила взаимодействия, основанные на принципах Всемирной торговой организации", - сказал Путин.

Глава российского государства также отметил, что совокупный ВВП государств ЕАЭС в 2018 году вырос на 2,5%, до $2,2 трлн, прирост промышленного производства в целом по объединению составил 3,1%. Как подчеркнул президент РФ, "все эти показатели наглядно свидетельствуют, что евразийская интеграция работает и приносит реальные результаты".

Соглашение о зоне свободной торговли

Путин рассчитывает, что количество стран, с которыми у ЕАЭС есть соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), будет увеличиваться. "Вообще круг внешнеторговых партнеров Евразийского союза постоянно расширяется, - констатировал Путин. - Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Сербией". Он указал, что переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентоспособной экономикой мира, находятся на финальной стадии. "Завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Рассчитываем на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией", - сказал Путин.

По словам российского лидера, приоритетным направлением деятельности ЕАЭС является расширение связей с другими государствами, прежде всего с ближайшими соседями. Президент РФ обратился к лидерам Молдавии и Таджикистана - Игорю Додону и Эмомали Рахмону, чтобы еще раз подчеркнуть заинтересованность в углублении взаимодействия между Евразийским союзом и этими странами.

Говоря о расширении экономического взаимодействия, Путин выступил за развитие сотрудничества Союза с динамичными экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Здесь президент Армении говорил уже о том, что работал недавно в Пекине с нашими китайскими коллегами. Уверен, что такая работа, также как работа с ШОС, АСЕАН, другими странами и интеграционными объединениями, безусловно, будет способствовать развитию и осуществлению идеи большого евразийского партнерства", - сказал Путин, отметив, что стратегическим партнером ЕАЭС является Китай.

Он обратил внимание на то, что по паритету покупательной способности КНР обогнала США и стала первой экономикой мира по объему. "Это наш сосед, мы должны это учитывать. Мы учитываем это, работаем, тем более, что наши процессы в рамках ЕАЭС вполне стыкуются с идеей председателя Си Цзиньпина об Экономическом поясе Шелкового пути", - сказал Путин. "В ближайшие месяцы вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР, которое станет прочной основой для взаимовыгодной кооперации в самых разных сферах", - заключил он.