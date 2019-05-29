Комитет Госдумы одобрил ко II чтению право АСВ и НПФ запрашивать данные о смерти клиентов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий включение негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых организаций и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в перечень получателей сведений о госрегистрации смерти и сведений о внесении исправлений или изменений в реестр записи актов о смерти, которые содержатся в едином реестре записей актов гражданского состояния. Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О записи актов гражданского состояния". Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня.

Согласно формулировке, одобренной ко второму чтению, такие сведения предоставляются АСВ, НПФ либо страховой организации в рамках межведомственного взаимодействия по их запросу. АСВ будут предоставляться данные в отношении вкладчиков кредитных организаций, являющихся участниками системы страхования вкладов, а также кредитных и некредитных организаций, в отношении которых АСВ исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного управляющего при несостоятельности (банкротстве) этих организаций.

"Комитет поддерживает необходимость предлагаемых законопроектом изменений, поскольку своевременность получений сведений о смерти позволит НПФ избежать переплат негосударственных и накопительных пенсий участников и застрахованных лиц. Реализация положений законопроекта позволит также решить аналогичные проблемы, возникающие у страховых организаций в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования, и у АСВ, в отношении кредиторов НПФ и страховых организаций, при осуществлении им функций конкурсного управляющего (ликвидатора) этих организаций", - говорится в заключении комитета по финансовому рынку.

В случае принятия документ вступит в силу через 90 дней после опубликования.