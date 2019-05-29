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СМИ: в Германии начато предварительное расследование в отношении главы Porsche

Следователи подозревают Оливера Блюма в злоупотреблении служебным положением и нарушении налогового законодательства

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Прокуратура Штутгарта начала предварительное расследование в отношении председателя правления автомобилестроительной компании Porsche Оливера Блюме. Об этом сообщила в среду газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на собственные источники.

Накануне в офисах Porsche, а также в двух финансовых ведомствах прошли обыски. Следователи полагают, что бывший член производственного совета Уве Хюк получал завышенные выплаты. Предположительно, к этому могут быть причастны шесть человек, в том числе Блюме. Установив сумму выплат, они, возможно, злоупотребили служебным положением и нарушили налоговое законодательство

В обысках приняли участие 186 сотрудников правоохранительных органов. Следственные мероприятия прошли в том числе и в квартире Блюме, говорится в статье. Хюк при этом проходит по делу как свидетель.

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