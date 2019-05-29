Почти все POS-терминалы сети "Мир" готовы к оплате про помощи смартфона с Mir Pay

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Платежная система "Мир" почти завершила подготовку своей сети платежных терминалов к осуществлению бесконтактной оплаты при помощи смартфона через приложение Mir Pay. Об этом сообщил журналистам глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир") Владимир Комлев в кулуарах Международного форума "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019".

"Мы сейчас близки к тому, что 80% сети приема "Мир" способна взаимодействовать с этим бесконтактным мобильным ядром терминала для платежей через Mir Pay", - сказал он.

При этом Комлев отметил, что доля бесконтактных платежей при помощи Mir Pay пока небольшая.

Платежная система "Мир" с 4 марта запустила в России мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, воспользоваться которым смогут обладатели любых смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC. Изначально данный сервис был доступен клиентам Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка (РНКБ, крупнейший банк в Крыму), банка "Центр-инвест", СМП Банка, банка "Россия", УБРиР, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты "Мир". Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.