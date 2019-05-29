Под Волгоградом спустили на воду танкер водоизмещением 7 тыс. т

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты Волжского судостроительно-судоремонтного завода (входит в компанию "Вега групп") построили новый танкер класса "река - море" водоизмещением 7 тыс. т и в среду спустили его на воду.

"Ранее на Волге строились суда водоизмещением 5 тыс. т, а мы впервые построили и спустили сегодня на воду танкер "Марлин" водоизмещением 7 тыс. т", - сказал журналистам председатель совета директоров судостроительной компании "Вега групп" Владимир Глухов после церемонии спуска судна на воду.

Он уточнил, что заказчиком строительства танкера выступила частная компания из Санкт-Петербурга "Тринити шиппинг", стоимость контракта 750 млн рублей, судно способно перевозить шесть видов грузов - от сырой нефти до метанола. Танкеру предстоит пройти программу швартовых и ходовых испытаний и, по словам Глухова, уже в июле-августе судно может отправиться в свой первый рейс, куда именно определит компания-судовладелец.

"Такие танкеры могут быть востребованы и для волгоградской промышленности, в 2023 году инвестор планирует открыть на площадке бывшего "Химпрома" метаноловый завод. Вот для перевозки метанола, в том числе и на экспорт, нужны будут такие суда", - рассказал ТАСС замгубернатора, глава комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

Танкер "Марлин" - самоходное наливное судно проекта №371 способно перевозить по реке до 4 тыс. 410 т нефти и химически опасных грузов, по морю - до 6 тыс. 610 т. Длина танкера 139 м.

Волжский судостроительный-судоремонтный завод основан в 1961 году, расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища вблизи шлюзов Волжской ГЭС. Сегодня здесь работает порядка 100 человек. Завод выполняет практически весь спектр судостроительных и судоремонтных работ.