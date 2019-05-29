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ПМЭФ-2019

Венгрия и Россия на ПМЭФ могут подписать договор о дополнительных поставках газа

Выработка соглашения находится в завершающей стадии, уточнил глава венгерского МИД Петер Сийярто

ООН, 29 мая. /ТАСС/. Венгрия и Россия могут заключить договор о дополнительных поставках газа на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который планирует посетить форум.

"Мы собираемся купить дополнительно 2 млрд куб. м газа, который до следующего года будет в наших хранилищах, чтобы в случае необходимости мы могли восполнить недостаток газа в будущем году. Выработка соглашения находится в завершающей стадии, - отметил Сийярто. - Надеюсь, что мы сможем подписать его в Санкт-Петербурге во время экономического форума".

Он напомнил, что в настоящее время "импортируемый газ доставляется в Венгрию исключительно из России". "Есть обстоятельство, которое крайне нас беспокоит. Это отсутствие договора на транзит газа между Россией и Украиной (действие контракта завершается в 2019 году - прим. ТАСС)", - подчеркнул министр. Из-за этого возможен сценарий, при котором с начала будущего года в Венгрию не будет доставляться газ, констатировал он.

В связи с этим, отметил Сийярто, Венгрии необходимо купить необходимый объем газа заранее. "Мы в ходе встречи с господином [главой "Газпрома" Алексеем] Миллером договорились, что тот газ, который мы купили бы в будущем году, мы купим уже в этом", - сказал Сийярто.

В марте этого года он провел встречу с Миллером после которой сообщил, что Венгрия получила от "Газпрома" гарантии поставок газа после 2019 года.

Теги
РоссияВенгрияСанкт-ПетербургМиллер, Алексей БорисовичПМЭФ-2019
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