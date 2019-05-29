Медведев ознакомился с работой центра по переработке полимеров "Сибур Полилаб" в Сколково

СКОЛКОВО, 29 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур Полилаб".

Медведев в среду приехал в инновационный центр Сколково на церемонию открытия лаборатории. Для главы кабмина провели экскурсию - показали машинный зал, оборудование для переработки полимеров и линию по изготовлению полимерной пленки. Также премьеру показали "агрессивную среду" - резервуар с водой, где образцы труб из полимеров проверяются на прочность. "Молодцы, производит впечатление", - похвалил премьер, осмотрев центр.

"Сибур Полилаб" - первый в России исследовательский центр по переработке полимеров в готовые изделия. Новый центр создан для расширения эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании инновационных решений для технологического развития в медицине, легкой промышленности, автомобилестроении и строительстве.

"Сибур" - ведущая нефтехимическая компания России. Перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру.