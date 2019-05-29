Минимальный объем вложений в проекты по освоению лесов увеличен в четыре раза

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России в 4 раза увеличило минимальный объем капитальных вложений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписано 24 мая 2019 года.

Кабинет министров в феврале 2018 года утвердил положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в этой сфере. Согласно этому документу, к приоритетным были отнесены проекты по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не менее 500 млн рублей. Кроме того, приоритетными признавались проекты по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры с минимальным объемом капитальных вложений не менее 750 млн рублей.

Новое постановление правительства поднимает минимальный объем вложений в проекты по модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры с 500 млн до 2 млрд рублей, по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры - с 750 млн рублей до 3 млрд рублей".

"Увеличение минимального объема капитальных вложений в проекты будет стимулировать привлечение инвестиций в создание и модернизацию крупных лесоперерабатывающих мощностей, обеспечит такие проекты необходимыми лесными ресурсами. Это в свою очередь позволит обеспечить рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создание новых рабочих мест в лесопромышленном комплексе", - резюмировали в кабмине.