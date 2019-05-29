Экс-глава департамента казначейства "Норникеля" назначен финдиректором "Мегафона"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший директор департамента казначейства "Норникеля" Никита Орлов назначен финансовым директором "Мегафона". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мегафон" объявляет о назначении Никиты Орлова на должность финансового директора компании. В новой должности он будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью компании, а также за формирование и реализацию финансовой стратегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после соответствующих утверждений он войдет в состав правления "Мегафона".

Орлов занимал различные должности в ABN AMRO Bank, Citibank, Credit Lyonnais и ABB Project Finance, ОАО "Лукойл". В 2008-2009 годах являлся главой казначейства в ОАО "СУЭК", с 2009 года - директор казначейства ГК "Росатом", с 2012 года - финансовый директор ОАО "Атомредметзолото", с 2013 по 2019 годы занимал пост директора департамента казначейства ПАО "ГМК "Норильский никель".

"Мы рады приветствовать Никиту в компании. В рамках последовательной реализации цифровой стратегии "Мегафона" перед нами стоят масштабные новые задачи и усиление финансового блока компании, без сомнения, является основой для дальнейших успешных шагов в этом направлении. Уверен, что его опыт и накопленные компетенции помогут добиваться поставленных целей с наилучшей финансовой эффективностью для бизнеса компании и наших клиентов", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Мегафона" Геворка Вермишяна.