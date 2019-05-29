Нефтегазовые компании Aker BP и OMV будут обмениваться опытом по цифровой трансформации

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Aker BP и Cognite из Норвегии с целью обмена опытом в сфере использования цифровых технологий. Об этом сообщается в пресс-релизе OMV.

Компании планируют совместно реализовывать проекты по цифровой трансформации, связанные с повышением операционной эффективности, снижением затрат и обеспечением безопасности сотрудников. Предполагается, что обмен опытом и совместное внедрение передовых решений позволят усовершенствовать процессы, связанные с бурением и добычей нефти. В качестве технологического партнера выступит норвежская компания Cognite.

Основная задача использования новых технологий - операционализация аналитики данных с помощью интеграции облачных сервисов и алгоритмов машинного обучения в существующую инфраструктуру компаний. Непрерывный доступ к облачным данным даст возможность проводить своевременный мониторинг оборудования и оптимизировать частоту проведения техобслуживания, что в свою очередь положительно скажется на общей производительности и безопасности труда.