Торгово-промышленная палата предложила ввести льготные ставки для фитнес-клубов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата России (ТТП) направила письмо в правительство с предложением добиться льготных ставок аренды и пониженных тарифов на страховые взносы для фитнес-клубов. Об этом ТАСС сообщил президент ТТП Сергей Катырин.

"ТПП РФ полагает, что необходимо ввести субсидии для арендодателей, чтобы бизнес, предоставляющий спортивные услуги населению, платил по льготным ставкам. Мы считаем также целесообразным и оправданным восстановление пониженных тарифов страховых взносов для фитнес-клубов на УСН [упрощенная система налогообложения] в размере 20% на обязательное пенсионное страхование", - сказал Катырин.

По его словам, большие затраты на фонд оплаты труда и выросшие ставки на арендуемые площади сдерживают развитие отрасли и, кроме того, "все чаще делают недоступными по цене спортивные услуги для большинства жителей нашей страны".

"До 2019 года фитнес-клубы, работающие по упрощенной системе налогообложения, применяли пониженные тарифы страховых взносов, но с 1 января тарифы выросли на 10%", - сказал Катырин. Он добавил, что ставки коммерческой аренды для такого бизнеса высоки и близки к ставкам ритейла, что в совокупности с сокращением покупательской способности населения серьезно снижает рентабельность бизнеса.