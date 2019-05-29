Мутко поддержал создание в Смоленской области особой экономической зоны

ТАСС, 29 мая. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) в Смоленской области станет новой точкой роста региона, сказал вице-премьер Виталий Мутко в среду на встрече с губернатором Алексеем Островским.

"Создание ОЭЗ на территории Смоленской области позволит более полно раскрыть экономический потенциал региона, станет новой точкой роста. Это и рабочие места, и дополнительные производственные мощности, а, значит, и доходы в региональный бюджет", - сказал Мутко.

В пресс-службе правительства Смоленской области журналистам пояснили, что объем инвестиций в ОЭЗ Смоленской области в деревне Стабна превышает 1,5 млрд рублей. Еще одним важным преимуществом ее преимуществом стал таможенно-логистический центр "Альфа Транс", который располагается в непосредственной близости от российско-белорусской границы и федеральной трассы М-1 "Беларусь".

"В рамках рабочей встречи мы обсудили вопросы развития Смоленской области, в том числе вопрос развития территории опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны, которая будет создаваться в поселке Стабна, обсудили возможность ускоренной реконструкции школы № 33, реконструкции лицея Кирилла и Мефодия, вопросы легализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. По всем без исключения вопросам Виталий Леонтьевич [Мутко] поддержал администрацию Смоленской области и дал поручения профильным министрам об оказании содействия", - сказал журналистам Островский.

Смоленский лицей имени Кирилла и Мефодия входит в 200 лучших школ России по версии издания РАЭКС-Аналитика. Поступить туда можно после 7 класса после череды вступительных испытаний. Создан лицей был 1990 году на базе средней школы-интерната для развития одаренных детей.