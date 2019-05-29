"Почта России" запустит в мобильном приложении функцию ответа на письма от госслужб

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Почта России" запустит в 2019 году в своем мобильном приложении функцию ответа на письма, которые поступили от государственных учреждений. Об этом в кулуарах Startup Village 2019 сказал советник генерального директора "Почты России", руководитель компании "Почтовые технологии" (дочерняя компания "Почты России", является технологическим центром компетенций) Владимир Урбанский.

"Мы планируем в 2019 году делать акцент в том числе на развитии сервисов для физических лиц, здесь основное - развитие мобильного приложения. Мы в этом году сделаем очень полезный сервис для пользователей - сейчас уже возможно получать заказные письма от "государства" в электронном виде. Но в 2019 году мы запустим возможность еще их читать и отвечать [отправлять] в мобильном приложении", - сказал он.

По словам Урбанского, эта функция нужна для того, чтобы, например, люди без выезда в ГИБДД могли оспорить выписанный им штраф. "Это открывает огромные возможности для роста. Сейчас, например, оспорить штраф можно двумя методами - написать в отделении ГИБДД заявление или ответить на штраф письмом в отделении "Почты России". Иных вариантов нет, такой функции нет на "Госуслугах", например", - пояснил он, уточнив, что пилотный запуск функции запланирован уже в сентябре.

"Почта России" планирует инвестировать в цифровизацию компании не менее 40 млрд рублей в ближайшие пять лет, на цифровизацию продуктов и услуг будет направлено 10-15 млрд рублей.