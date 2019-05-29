Эксперт: человеческий капитал является главным двигателем инноваций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Человеческий капитал является главным двигателем и потребителем инноваций. Такое мнение высказал в среду президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев на международной конференции Startup Village 2019.

"Интеллектуальная собственность играет важную роль в экономике, но это лишь форма передачи знаний в рыночные продукты, в ее основании лежат люди, и именно человеческий капитал является главным двигателем и потребителем инноваций", - сказал он на профильной дискуссии в рамках площадки IPQuorum.Start.

Матвеев отметил, что изменения в современной экономике тесно связаны с приходом новых технологий, а также со смещением приоритетов с материальных на нематериальные активы. При этом, убежден эксперт, ценность продуктов стала другой: удешевилось производство, но намного подорожали идеи, лежащие в его основе.

С ним согласился исполнительный директор института PEMANDU (Малайзия) Датук Крис Тан, отметивший, что успешный бизнес должен меняться в соответствии с требованиями рынка. "Это значит, что в условиях современной экономики необходимо развивать человеческий капитал, искать новые идеи и, главное, иметь четкое представление о том, чего вы от этих идей хотите", - сказал он.

По мнению эксперта, для эффективного развития человеческого капитала важно найти баланс между всеми участниками рынка, и государство в данном контексте должно взять на себя роль посредника между бизнесом и идеями. "Инкубаторы вроде "Сколково" создают инфраструктуру для развития стартапов, для создания необходимой для страны экосистемы обмена идеями, и, как показал опыт Малайзии, такой формат необходим для дальнейшего развития инновационной экономики страны", - подчеркнул Датук Крис Тан.

Советник председателя правления фонда "Сколково" по интеллектуальной собственности Максим Прокш отметил, что в "Сколково" действует Центр интеллектуальной собственности, предоставляющий полный цикл сопровождения для деятельности стартапов. По его словам, существуют и платформенные решения, такие как IPChain, позволяющие отследить всю информацию об объекте: какие у него ограничения, кто правообладатель и есть ли у него лицензии. "Получается открытый рынок, и если вы захотите выйти за рубеж, то ваши потенциальные партнеры или инвесторы смогут проверить вашу историю", - сказал Прокш.