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В Доминиканской Республике прошло первое тестирование связи 5G

Доминикана одна из первых запускает технологию в Карибском регионе

ГАВАНА, 30 мая. /ТАСС/. Мобильный оператор Доминиканской Республики VIVA при сотрудничестве со шведской телекоммуникационной компанией Ericsson провел тестирование связи пятого поколения (5G). Об этом в среду сообщает агентство Prensa Latina.

Демонстрационное подключение было проведено на телекоммуникационной выставке в присутствии президента страны Данило Медины. В ходе мероприятия у гостей также была возможность ознакомиться с возможностями и преимуществами технологии 5G, а также ее применения в телемедицине и IoT (Internet of Things, интернет вещей).

Генеральный директор VIVA Марко Эррера отметил, что "этот шаг даст стране лидерство во внедрении технологии 5G, которая в ближайшем будущем позволит доминиканцам пользоваться загрузкой данных на сверхвысоких скоростях". По его словам, Доминикана одна из первых запускает технологию в Карибском регионе, что положительно сказывается и на инвестиционном имидже страны. О сроках полноценного начала работы сети не сообщается.

Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Первой страной, запустившей в тестовом режиме пятое поколение мобильной связи, стала Швеция, однако коммерческая сеть пятого поколения заработает там не ранее 2021 года.

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