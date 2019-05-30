Расходы бюджета Приморья увеличили почти на 7,7 млрд рублей за счет трат на 20 госпрограмм

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края приняло в четверг в окончательном чтении поправки в закон о региональном бюджете на 2019 год, предполагающие рост расходов на 7,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Депутаты уже корректировали бюджет региона в апреле этого года, установив доходы в размере 120,1 млрд рублей и расходы в размере 133,2 млрд рублей.

"С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят: по доходам - 120,7 млрд рублей; по расходам - 140,4 млрд рублей. Дефицит бюджета: 19,68 млрд рублей. <...> Наибольшее увеличение произошло по разделу ЖКХ - 5 млрд рублей и по разделу национальная экономика - 1,6 млрд рублей. Значительно увеличены средства на социальную политику (на 505 млн рублей), здравоохранение (на 290 млн рублей), физкультуру и спорт (на 35 млн рублей)", - говорится в сообщении.

В частности, дополнительное финансирование поступит на приобретение оборудования и мебели в детские медучреждения, проведение ремонтов в больницах и поликлиниках, закупку лекарств, доплату водителям скорой помощи, на бесплатный проезд на самолете несовершеннолетних и их сопровождающих к месту лечения и обратно. Расходы также увеличены на информатизацию в сфере здравоохранения, региональную доплату к пенсии, решение проблем "обманутых дольщиков" и ряд других социальных направлений.

По словам председателя профильного комитета законодательного собрания Галуста Ахояна, изменения краевого бюджета коснулись всех 20 госпрограмм Приморского края.

Как отмечает пресс-служба, внесение изменений в главный финансовый документ края связано с поступлением федеральных средств, ростом собственных доходов края и перераспределением бюджетных средств.