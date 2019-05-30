До 12% строительства соцобъектов на Сахалине ведется со смещением сроков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Строительство 12% социальных объектов в Сахалинской области ведется со смещением сроков, сообщил в четверг журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Что касается социального развития и центров экономического роста [Сахалинской области]. Ситуация выглядит так: 137 объектов новых, 89 млрд рублей. Строительство идет на всех территориях Сахалинской области. Не все успевают в срок. Где-то около 12% от общего объема строительства ведется со смещением сроков", - сказал Юрий Трутнев.

Он отметил, что отставание в сроках не критичное и составляет несколько дней. "Но тем не менее это недоработка, которую нужно исправлять. Наибольшее количество задержек в культуре, в спорте. Я попросил Валерия Игоревича [Лимаренко] соответствующую профилактическую работу с министрами провести. Он пообещал, что вся работа в установленные сроки будет выполнена. Я ему верю", - сказал полпред президента.