ЕАО получит около 9 млн рублей на ликвидацию последствий взрыва газа в многоэтажке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Еврейской АО направят на выплаты жильцам многоэтажки в поселке Приамурский, в которой осенью 2018 года взорвался газ, около 9 млн рублей. Средства выделены региону из федерального бюджета, сообщило управление по внутренней политике правительства области.

"Из резервного фонда правительством РФ выделены средства в размере 9252,3 тыс. рублей для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Приамурский", - говорится в распространенном релизе.

Средства, как уточняется, будут направлены на выплаты жильцам единовременной материальной помощи, на компенсации за утрату имущества, на пособие семье погибшего при взрыве газа, а также на аварийно-восстановительные работы в многоэтажке. Сумма выплат составит от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

"Кроме того, Минфину РФ дано поручение выдать правительству ЕАО 23 бланка государственных жилищных сертификатов для выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Сертификаты жильцы дома получат до конца июля.

Взрыв в пятиэтажном четырехподъездном доме произошел в начале ноября 2018 года, пострадали пять человек, в том числе ребенок, один из пострадавших скончался в больнице. В результате взрыва и пожара были повреждены второй и третий подъезды дома, квартиры в них признали непригодными для жизни.