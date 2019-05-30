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Кризис на Украине

Украинцев предупредили о возможном росте цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины сообщил, что с 1 июня вывоз из РФ на территорию страны топлива будет возможен только при наличии разрешения от Министерства экономического развития России

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) прогнозирует рост цен на топливо в розничной сети в связи с нововведениями в Российской Федерации, бензин которой импортирует Киев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Поскольку около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Белоруссии и Российской Федерации, ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок горючего из указанных стран. По информации, размещенной в СМИ, с 1 июня вывоз из РФ на территорию Украины бензинов моторных, дизельного топлива и сжиженного газа будет возможным только при наличии разрешения, выданного Министерством экономического развития РФ", - проинформировали в АМКУ. Нововведения, добавили в комитете, создают "риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок".

В АМКУ пообещали следить за ситуацией внутри Украины с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, пригрозив принятием соответствующих мер.

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БелоруссияУкраинаРоссияКризис на Украине
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