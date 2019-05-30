"Газпром" увеличил чистую прибыль за I квартал на 44,2%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома", приходящаяся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - март 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 44,2% и достигла 535,91 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка "Газпрома" за отчетный период увеличилась на 7,2%, до 2,29 трлн рублей, прибыль от продаж сократилась на 1,9%, до 458,76 млрд рублей, доналоговая прибыль выросла на 43,8%, до 711,93 млрд рублей.

На увеличение прибыли повлиял рост финансовых доходов в 2,8 раза, до 258,22 млрд рублей, а также сокращение финансовых расходов на 35,8%, до 68,99 млрд рублей, свидетельствуют данные отчета.

Совокупные активы компании с начала 2019 года увеличились на 2%, до 21,23 трлн рублей, совокупные обязательства - на 0,8%, до 7,09 трлн рублей.